ترامب يهدد الصين: ستواجه عواقب إذا كانت مسؤولة عن تفشي كورونا

الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه يجب وأن تواجه الصين عواقب إذا كانت “مسؤولة عن عمد” عن جائحة فيروس كورونا.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: “لو كان خطأ فالخطأ خطأ. ولكن إذا كانوا مسؤولين عن عمد فأعني هنا أنه لا بد وأن تكون هناك عواقب”، لافتا إلى أن العلاقة مع الصين كانت طيبة “إلى أن فعلوا ذلك”.
وتابع أن السؤال الذي يتعلق بالصين هو ما إذا كان ذلك خطأ خرج عن نطاق السيطرة أم أنها فعلت ذلك عن عمد.
وانتقد ترامب ومساعدون كبار الصين بحدة لافتقارها للشفافية بعد تفشي فيروس كورونا في إقليم ووهان.
وواصل ترامب يوم السبت التشكيك في حصيلة الوفيات من فيروس كورونا بالصين.
سبوتنيك
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