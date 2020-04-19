الإعلان رسمياً عن منصة سودانية لمواجهة “كورونا” بمشاركة (500) منظمة شبابية ومهنية

أعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس، أن (500) منظمة شبابية ومهنية تعمل ضمن المنصة السودانية لمواجهة “كورونا”، وقال إنها تبذل كل جهودها لتصنيع أجهزة التنفيس والمعقمات لمقابلة الإحتياجات الصحية للتصدي للجائحة.

وأكد مانيس خلال الإعلان الرسمي عن المنصة السودانية لمواجهة كورونا بقاعة الصداقة بحسب صحيفة الجريدة أمس، أكد عزم الدولة على التعاون مع المنصة للانتصار على الجائحة وتجاوز المحنة. وحيا مانيس ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، وأوضح أن المنصة نقلت البلاد الى أجواء الاعتصام التي تجسدت فيها قيم الثورة السودانية التي رسمها الشباب والكنداكات والشهداء لتصب في مصلحة البلاد.

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وأضاف بأن الثورة السودانية تعد مؤشراً قوياً باعتبارها تتضمن الرأسمالية الشبابية، ونوه إلى انخراط جميع مكونات الثورة للعمل سوياً لتخطي الصعاب.

من جانبه، أكد ممثل القطاع الخاص هاشم مطر، مبادرتهم في اتحاد أصحاب العمل لدعم المنصة، ونوه بدور المنظمات المحلية والسودانيين العاملين بالخارج لابتدارهم التبرعات لمواجهة فيروس “كورونا”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)