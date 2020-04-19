عقوبات صارمة .. بدأ تنفيذ حظر التنقل للمركبات والأفراد ما بين محليات ومُدن نهر النيل اليوم

أكدت السلطات المختصة بنهر النيل أن لا تراخٍ أو تساهل في تطبيق عقوبات صارمة تطال مُخالفي القرارات القاضية بالإغلاق الكامل لحدود ومعابر الولاية، وحظر التنقل للمركبات والأفراد في ما بين محليات ومُدن نهر النيل ابتداءً من فجر اليوم الاحد ولحين اشعار آخر.

واكد دكتور عبد المنعم بله رئيس دائرة الصحة أن كافة المعابر الحدودية ومنافذ المدن من كبارٍ ومداخل وغيرها مغلقة بالكامل من قبل الأجهزة المختصة، معلناً عن نشر نحو (29) نقطة ارتكاز من كافة الاجهزة الامنية والدفاعية لتطبيق القرارات الاحترازية لإغلاق مداخل ومخارج الولاية، باشرت أعمالها فعلياً من سحب رخص وتراخيص وحجز المركبات المخالفة لقرارات نقل مواطنين من الخرطوم لنهر النيل عند جسر عطبرة الجديد.

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وكشف بله بحسب صحيفة السوداني الدولية، ان جهود محلية أبو حمد أفلحت في إرجاع عدد كبير من المعدنين العالقين برئاسة محلية أبو حمد من الراغبين في ترحيلهم الى عطبرة والدامر لمواقع عملهم بالتعدين وسوق الطواحين مرة اخرى وإخضاعهم للحظر الشامل منذ اليوم لعموم محلية أبو حمد.

ووجه رئيس دائرة الصحة، نداءات للمواطنين للاضطلاع بمسؤولياتهم الوطنية تجاه الأمن والسلامة العامة بالتبليغ الفوري عن اي محاولات تسلل لعمق حدود نهر النيل من قبل معدنين أو غيرهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)