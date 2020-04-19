غرفة العمليات برئاسة ولاية الخرطوم تصدر قرارات مهمة في اول يوم حظر للتجوال الكامل

التاريخ: 19-أبريل-2020
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اعلنت غرفة العمليات برئاسة ولاية الخرطوم المكلفة بمراقبة تنفيذ حظر التجوال الشامل في اجتماعها السبت برئاسة أمين عام الحكومة محمد مصطفى قسم الله، أنه اتضح من خلال تقييم سريان الحظر في اليوم الأول، أن المواطن لم يتفهم حتى الآن أن الحظر شامل لمدة ٢٤ ساعة، وأن فترة السماح المحددة من الساعة السادسة صباحا وحتى الواحدة ظهراً هي فقط للتسوق داخل الحي وليس للتحرك لمسافات بعيدة.
ووجهت الغرفة بحسب صحيفة السوداني الدولية، السلطات باتخاذ اجراءات كافية لمنع الحركة واغلاق الأسواق بشكل نهائي، وعدم السماح بممارسة أي نشاط تجاري باستثناء البقالات وأماكن بيع اللحوم والخضروات والغاز وتجفيف محطات الوقود ما عدا المحطات المخصصة للطوارئ، واكدت انه لا داعي لتكدس العربات في المحطات.
ووجّهت الغرفة، شرطة المرور بمنع تكدس العربات أمام محطات الوقود وتفعيل نقاط الارتكاز لمنع مرور اي عربة لا تحمل تصريح مرور وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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