السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء يوضح أسباب تأجيل إعلان الولاة اليوم

قال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك: ” لم يتم اعلان ولاة الولايات السبت لجهة ان رئيس الوزراء لا يزال يجري مشاورات مع قادة الجبهة الثورية”.

وكانت الجبهة الثورية السودانية، قد أوردت في خطابها للحكومة السودانية الانتقالية عبر وساطة دولة جنوب السودان الذي تحصلت (السوداني) على نسخةٍ منه فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات: إنها من حيث المبدأ، مع تعيين ولاة مدنيين، وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني في الولايات، ولكن وفق أسس شفافة، ومعايير واضحة، تقدم الكفاءة والخبرة،والتنوع الإثني، ومشاركة المرأة، واللاحزبية، والقبول الشعبي، على الولاء الحزبي والمحاصصات القائمة على الأنانية التنظيمية الضيقة.

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وبحسب صحيفة السوداني الإلكترونية،طالبت الجبهة الثورية أن تكون شريكة في وضع أسس ومعايير الإختيار وطرفًا في آلية اختيار الولاة وتشكيل المجلس التشريعي وعبر آلية متفق عليها، مُعتبرةً أن المصفوفة التي بني عليها قرار تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي – الذي أفضى إلى خرق اعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للتفاوض – كتبت في غياب الجبهة الثورية، رغم أنها شريك أصيل في صناعة الثورة، و في عملية السلام، و عضو مؤسس في قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)