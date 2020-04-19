عاجل.. وزير الإعلام: استجابة متباينة لإجراءات الإغلاق الشامل في السودان

الأحد 19 أبريل 2020

قال فيصل محمد صالح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية، إن استجابة المواطنين لإجراءات الحظر الشامل في ولاية الخرطوم في يومه الأول، ضمن إجراءات مواجهة جائحة (كورونا) المستجد، كانت جيدة في بعض الأحياء يقابلها عدم التزام في أحياء أخرى.



وأشار وزير الإعلام- في تصريح صحفي مساء اليوم السبت - إلى أن الحركة بين مدن العاصمة شهدت تساهلا على الجسور، حيث إن بعض المواطنين التبس لديهم طبيعة الحظر الشامل، فاعتبروا أن ساعات السماح بشراء الاحتياجات اليومية صباحا، هي مناسبة للتنقل بين الأحياء.

وأضاف أن الفترة من السادسة صباحا والواحد ظهرا يسمح فيها فقط بالتحول داخل الحي، وعدم التنقل بينها، ومن الغد سيتم التشدد في تطبيق هذا الأمر.. مشددا على ضرورة إغلاق الأسواق الكبرى وإيقاف المواصلات العامة طوال اليوم في العاصمة السودانية، خلال فترة الحظر الشامل، ومدتها ٢١ يوما.

وأشار إلى أن وقود السيارات سيتم صرفه عبر تصاريح المرور التي مُنحت للسيارات التي تعمل في مكافحة (كورونا) داعيا المواطنين إلى الالتزام بهذه القرارات من أجل الحفاظ على سلامتهم وعدم المساهمة في انتشار هذه الجائحة.