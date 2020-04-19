الحياة دروس ولكن بعض الدروس قاسية رغم نهاياتها الجميلة, كن مع الله وأعمل ما يرضي الله ليسخر لك باب رزق من حيث لا تدري, هذه هي أبرز الدروس المستفادة من قصة الشاب عمار البشير صاحب محل “صاج سمك”والذي يعد أشهر محل أسماك بالسودان.
وبحسب القصة التي تابعها محرر أخبار الخليج 365 فإن عمار البشير الشاب الطموح استطاع الدخول في عالم الأعمال منذ الصغر ولكنه تعرض لنقلة كبيرة في حياته تسببت له في خسارة كل امواله واعماله وبدأ مرة اخرى وهو مثقل بالديون ليحقق نجاح باهر في عالم الاعمال.
عمار حكى للإعلامي سعد الكابلي الذي زاره بمحله العامر بالعمارات كل التفاصيل منذ بدايته كرجل أعمال إلى أن تدهور وضعه المادي ودخل السجن وأصبح مطالب بمبلغ خيالي وصل ل 400 ألف دولار.
ومن ثم عاد وأنطلق بكل أمل وبدعوات صادقة ليبدأ إنشاء مشروعه الذي بدأ صغيراً لكنه مع المرور أصبح من أشهر المحلات بالعاصمة الخرطوم بل وافتتح فروع خارج السودان تحمل اسم صاج السمك.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. خسر جميع أمواله ودخل السجن بديون بلغت 400 ألف دولار لكنه عاد بمعجزة.. إليك قصة نجاح صاحب أشهر محل “سمك” بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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