قرارات مهمة للجنة الطوارئ الاقتصادية (اعرف التفاصيل)

السبت 18 أبريل 2020

كتب محمد أمين

تعهدت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية على العمل بإخلاص وشفافية ونزاهة وسرية تامة لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن.



وادى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق اول، محمد حمدان دقلو القسم، رئيسا للجنة، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، نائبا له، وعضوية ممثلين عن كل الوزارات وقوى اعلان الحرية والتغيير.

وقال وزير مجلس الوزراء، مقرر اللجنة، عمر مانيس في تصريح صحفي، ان الاجتماع استمع لتقارير لجان العمل الخاصة بعائد صادرات الذهب والسلع الاستراتيجية واعباء المعيشة، واستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وضبط الإيرادات العامة.

واضاف ان الاجتماع أقر سن التشريعات والقوانين الرادعة وتفعيل عمل الجهاز المصرفي وضبط عمل الشركات العامة وقطاع الاتصالات وتنشيط النقل والترحيل ومعالجة المشاكل المزمنة للموانئ خاصة ميناء بورتسودان الى جانب مكافحة التهريب.

Advertisements

وأعلن مانيس عن اتخاذ اللجنة عدداً من القرارات شملت ضم وزير الزراعة للجنة لأهمية الوزارة فيما يلي الحصاد للموسم الشتوي الوفير والتحضير مبكرا للموسم الصيفي.

وكشف عن اقرار اللجنة فكرة انشاء صندوق استثماري يشارك فيه القطاع الخاص الوطني بجانب صندوق سيادي، والسماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الجازولين في قطاع النقل والذهب والتصنيع على ان يتم الاتفاق على هامش ربح مقبول ومتوافق عليه بين الحكومة وتلك الشركات.

وأشار إلى أن اللجنة اقرت مراجعة السجل الضريبي لكل الشركات الخاصة بالبلاد بالإضافة لمراجعة عمل شركات الاتصالات والنظر في مدى مساهمتها في الاقتصاد إيجابا أو سلبا.

وكشف مانيس عن اتفاق لنشر قوات مشتركة تحت قيادة موحدة لمكافحة التهريب، وملاحقة المتعاملين بالعملة وتهريب الذهب، كما وجهت بتوفير كافة احتياجات موسم الحصاد.

وأشار مقرر اللجنة الى ان من مؤشرات نجاح عمل اللجنة، انخفاض سعر الدولار في السوق الموازي من 146 جنيه سوداني إلى 135 ليواصل الانخفاض الى ما دون 120 اليوم.