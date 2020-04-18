مجلس السيادة يوجه القوات النظامية بمتابعة قرار اغلاق المساجد

السبت 18 أبريل 2020

كتب محمد أمين

وجه مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قوات الشرطة و الدعم السريع، بمتابعة تطبيق قرار إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجماعة والاكتفاء برفع الآذان، ومطالبة المصلين بالصلاة في منازلهم.



وذكر تعميم صحافي عن المجلس ان تلك التدابير تأتي في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورنا المستجد "كوفيد 19".

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واعتمد المجلس قرارا بشأن نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخطأ.

ويحظر القرار أي شخص نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة غير المعلنة رسمياً والمعتمدة من الوزارة أو تخالف ما تم الإعلان عنه وذلك باستخدام وسائل الإعلام المختلفة والتواصل الاجتماعي أو أي من طرق النشر أو التداول.

ويفرض القرارغرامة مالية قيمتها 20 ألف جنيه على المخالفين، وتتولى وزارة الصحة و وزارة الداخلية فرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار.