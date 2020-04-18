الحكومة السودانية: استجابة مقدرة لحظر التجوال في الخرطوم

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السبت 18 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، وزير الإعلام، إن عدد الإصابات بفايروس كورونا التي تم تسجيلها فجر اليوم (السبت) 34 حالة، بينها 4 وفيات.
وأضاف أن الاجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات لتقليل انتشار فايروس في البلاد، متوقعا تقليص الساعات المسموح بها لحركة المواطنيين في الأحياء.
وأشار صالح إلى الاستجابة الكبيرة من المواطنين لحظر التجاول الشامل بالعاصمة الخرطوم، منوها إلى وجود تساهل على الكباري من القوات النظامية التي تأخرت في نصب مرتكزاتها على مداخل ومخارج الكباري.
وأكد أن اللجنة العليا للطوارئ اصدرت اوأمر مشددة لإغلاق الأسواق وإيقاف المواصلات العامة خلال فترة الحظر الشامل.
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