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الحكومة السودانية: استجابة مقدرة لحظر التجوال في الخرطوم

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محمد أمين 0 تبليغ

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السبت 18 أبريل 2020

الحكومة السودانية: استجابة مقدرة لحظر التجوال في الخرطوم

كتب

محمد أمين

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الاعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، وزير الإعلام، إن عدد الإصابات بفايروس التي تم تسجيلها فجر اليوم (السبت) 34 حالة، بينها 4 وفيات.

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وأضاف أن الاجراءات المشددة التي اتخذتها السلطات لتقليل انتشار فايروس في البلاد، متوقعا تقليص  الساعات المسموح بها لحركة المواطنيين في الأحياء.

وأشار صالح إلى الاستجابة الكبيرة من المواطنين لحظر التجاول الشامل بالعاصمة الخرطوم، منوها إلى وجود تساهل على الكباري من القوات النظامية التي تأخرت في نصب مرتكزاتها على مداخل ومخارج الكباري.

وأكد أن اللجنة العليا للطوارئ اصدرت اوأمر مشددة لإغلاق الأسواق وإيقاف المواصلات العامة خلال فترة الحظر الشامل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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