تفاوت أسعار المواد الغذائية والسلع والمحاصيل بالنيل الابيض

الخليج 365 :
وفى جولة لوكالة السودان للانباء باسواق مدينة ربك، شهدت اسعار بعض السلع الاستهلاكيه والخضر والفاكهه و اللحوم البيضاء والحمراء والمحاصيل الزراعية تفاوتا في الاسعار من سوق ومكان تجاري لاخر خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم:
فيما يلي تورد (سونا) بعض اسعار تلك السلع والمحاصيل :
المحاصيل الزراعيه:
اردب الذره 6850 ج
اردب الطابت 10000 ج، جوال الدقيس 4500 ج، جوال الدخن 5000 ج، جوال القمح 4000 ج، قنطار السمسم 5500ج.
ـ المواد الاستهلاكيه :
جوال السكر كنانه 3800 ج
جوال السكر مستورد 3700 ج
جوال الدقيق صغير ٢٥ ك 1700ج
جوال الارز صغير 300 ج
جوال العدس صغير 3200 ج
كرتونة العدس 1500ج، كيلو الفاصوليا 140ج، جوال الفول المصري 11000ج، جوال اللوبيا البيضاء 5000ج، جوال العدسيه 8500ج، جوال الكبكبي 8500ج، جوال البلح 4000 – 8000 ج، جوال البصل 1400ج، جركانة الزيت فول 3300ج، الزيت صباح 3000 ج.
ـ الخضروات :
جوال البطاطس 1450ج، جوال البمبي 550 ج،
العجور 100ج
الباميه 350 – 400ج
الاسود 200 ج
الكوسه 100ج كيس الفلفليه 100- 120 ج
الشطه 120 ج كرتونة الطماطم 500 ج ربطة الرجله 40 ج
الجرجير 70 ج
الجزر 100ج
الخضره 50 ج
الشمار 50 ـ 100ج
ــ الفواكه :
كيلو الموز 50 ج
كيلو الزبيب 500 ج
دستة البرتقال الشماليه 170 — 250 ج
دستة البرتقال البلدي 250 ج
حبة القريب فروت 25 — 30 ج
حبة البطيخ 30 —100ج كيلو الجوافه حسب الجوده 50 — 200ج
حبة التفاح 35ج
كرتونة المنقه 350 — 600 ج
اللحوم الحمراء :
كيلو الضأن 480ج
كيلو العجالي360 ـ400ج
اللحوم البيضاء :
كيلو الفراخ 240 ج
كيلو السجوك 500ج
طبق البيض 160 ـ190ج
الاسماك :
كيلو البلطي 150 — 250ج
كيلو العجل 300ج
كيلو البياض 250— 320ج.
كيلو القرقور 170ج
كيلو الفرايد 150ج
كيلو القرموط 140ج.
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