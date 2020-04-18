تفاوت أسعار المواد الغذائية والسلع والمحاصيل بالنيل الابيض

الخليج 365 : وفى جولة لوكالة السودان للانباء باسواق مدينة ربك، شهدت اسعار بعض السلع الاستهلاكيه والخضر والفاكهه و اللحوم البيضاء والحمراء والمحاصيل الزراعية تفاوتا في الاسعار من سوق ومكان تجاري لاخر خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم: فيما يلي تورد (سونا) بعض اسعار تلك السلع والمحاصيل : المحاصيل الزراعيه: اردب الذره 6850 ج اردب الطابت 10000 ج، جوال الدقيس 4500 ج، جوال الدخن 5000 ج، جوال القمح 4000 ج، قنطار السمسم 5500ج. ـ المواد الاستهلاكيه : جوال السكر كنانه 3800 ج جوال السكر مستورد 3700 ج جوال الدقيق صغير ٢٥ ك 1700ج جوال الارز صغير 300 ج جوال العدس صغير 3200 ج كرتونة العدس 1500ج، كيلو الفاصوليا 140ج، جوال الفول المصري 11000ج، جوال اللوبيا البيضاء 5000ج، جوال العدسيه 8500ج، جوال الكبكبي 8500ج، جوال البلح 4000 – 8000 ج، جوال البصل 1400ج، جركانة الزيت فول 3300ج، الزيت صباح 3000 ج. ـ الخضروات : جوال البطاطس 1450ج، جوال البمبي 550 ج، العجور 100ج الباميه 350 – 400ج الاسود 200 ج الكوسه 100ج كيس الفلفليه 100- 120 ج الشطه 120 ج كرتونة الطماطم 500 ج ربطة الرجله 40 ج الجرجير 70 ج الجزر 100ج الخضره 50 ج الشمار 50 ـ 100ج Advertisements ــ الفواكه : كيلو الموز 50 ج كيلو الزبيب 500 ج دستة البرتقال الشماليه 170 — 250 ج دستة البرتقال البلدي 250 ج حبة القريب فروت 25 — 30 ج حبة البطيخ 30 —100ج كيلو الجوافه حسب الجوده 50 — 200ج حبة التفاح 35ج كرتونة المنقه 350 — 600 ج اللحوم الحمراء : كيلو الضأن 480ج كيلو العجالي360 ـ400ج اللحوم البيضاء : كيلو الفراخ 240 ج كيلو السجوك 500ج طبق البيض 160 ـ190ج الاسماك : كيلو البلطي 150 — 250ج كيلو العجل 300ج كيلو البياض 250— 320ج. كيلو القرقور 170ج كيلو الفرايد 150ج كيلو القرموط 140ج.

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