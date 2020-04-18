إنتظام عمليات الإنتاج بمطاحن “ويتا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : انتظمت عمليات الإنتاج بمطاحن ويتا للغلال، بغية المساهمة في تغطية احتياجات البلاد من الدقيق للمخابز والاستخدامات الأخرى. وقال نائب المدير العام للمطحن، حسن حسين، بحسب صحيفة مصادر إن عمليات توزيع الدقيق تسير بصورة طيبة؛ بالتنسيق التام مع وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم والولايات الأخرى وباشرت “ويتا”، عمليات الطحن اعتباراً من الأسبوع الماضى، بعد استلام كميات من القمح المحلي من المخزون الاستراتيجى بالبنك الزراعي.

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