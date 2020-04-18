اللجنة الإقتصادية الطارئة تبدأ أعمالها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أدي رئيس اللجنة الاقتصادية الطارئة، الفريق محمد حمدان دقلو، ونائبه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، القسم إيذانًا ببدء عمل اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها وزراء القطاع الاقتصادي وعدد من قيادات تحالف الحرية والتغيير، أبرزهم صديق يوسف وأيمن خالد. وتعد اللجنة تطرير للآلية الاقتصادية بصلاحيات واسعة، حيث تستهدف حل الأزمات الاقتصادية اليومية، وذلك قبل قيام المؤتمر الاقتصادي المقرر أقامته مطلع مايو المقبل.

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