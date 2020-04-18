مصادر: حمدوك سيعلن أسماء الولاة المدنيين اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت مصادر صحفية ان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك؛ سيعلن خلال ساعات اليوم؛ اسماء عدد من ولاة الولايات المدنين خلفا العسكريين .

وفي وقت سابق كانت مصادر قد كشفت ان الجبهة الثورية خاطبت الوساطة بين الفرقاء السودانيين رسمياً برفضها تعيين ولاة مؤقتين خلال الساعات المقبلة.

وبحسب مانشره موقع “تاق برس” فأن الاختيار وقع على أيمن نمر واليا لولاية الخرطوم؛ وإسماعيل وراق واليا لولاية النيل الأبيض؛ ومن المقرر إعلان ولاة الولايات ال (16) المتبقية تباعا خلال ٤٨ ساعة بعد اكتمال إجراءات الفحص الامني والمشاورات.

وأكدت المصادر للموقع ان تسليم قوى الحرية والتغيير رئيس الوزراء قائمة من أكثر من 20 مرشحا للاختيار من بينهم .