العهد الجديد السعودي.. أعداد أمراء العائلة الحاكمة المصابين بفيروس كورونا يتزايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف حساب (العهد الجديد) ان السلطات السعودية خصصت مستشفى الملك فيصل للأمراء ولم يعد يكفي لاستقبال حالات جديدة وتم استئجار فندقين وتخصيصهما بالكامل لهم.

وزاد العهد الجديد في تغريدة على تويتر أن أعداد الأمراء السعوديين المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز الرقم الذي أعلنته صحيفة “نيويورك تايمز” بكثير اي اصابة 150 منهم.

وكشف (العهد الجديد) أن مستشفى (الملك فيصل) التخصصي في جدة والمخصص للأمراء بواقع ( 500 سرير)، لم يعد يكفِي لاستقبال حالات جديدة، لذلك تم استئجار فندقين وتخصيصهما بالكامل لهم، أحدهما فندق موفنبيك، والآخر لم أعلم اسمه حتى الآن”.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكدت أن من بين المصابين، أمير منطقة الرياض، وعضو هيئة البيعة، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وحالته في العناية المركزة وفقا لمقربين من العائلة.

ويتواصل تسجيل الاصابات بالفيروس في الارتفاع بالسعودية، حيث سجلت المملكة امس الجمعة، 762 إصابة، فيما وصل العدد الكلي للإصابات 7142 إصابة وعدد الوفيات 87.