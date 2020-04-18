عاجل| الثورية توافق على تعيين الولاة وتكوين التشريعي.. ولكن بشرط

السبت 18 أبريل 2020

السودان

محمد أمين



أعلنت الجبهة الثورية موافقتها على تعيين ولاة مدنيين للولايات وتشكيل المجلس التشريعي ، واشترطت أن تكون شريكة في اختيار المرشحين وفق أسس ومعايير شفافة وواضحة، وأن تقدم الكفاءات والخبرة على الولاء الحزبي.

وقالت في خطاب بعثت به إلى الحكومة السودانية عبر الوساطة الجنوب سودانية لمحادثات السلام، إن قرار تعيين الولاة والمجلس التشريعي بنى على المصفوفة التي اتفق عليها شركاء الوثيقة الدستورية دوم مشاورة الجبهة الثورية.

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ودعت الجبهة الثورية إلى اعادة المصفوفة إلى طاولة الرسم لتشارك في تعديلها تجنبا لاتخاذ القرارات المحورية التي تمس القضايا الوطنية الحيوية.

واقترحت الثورية في الخطاب تكوين آلية تشمل اضافة ممثلي فصائل الجبهة في عضوية لجنة المصفوفة.

وهددت الثورية في حال اختيار الولاة دون اشراكها فانها ستضطر إلى ايقاف التفاوض مع الحكومة الانتقالية في منبر جوبا.

واتفق مجلسا السيادة والوزراء وقوى اعلان الحرية والتغيير في المصفوفة على تعيين ولاة مدنيين في الثامن عشر من ابريل الحالي، وتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بحلول التاسع من مايو المقبل.