البدوي : الأموال المُستردة ستكفل تمويل مشروعات

التاريخ: 18-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة اعتبر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، د. إبراهيم البدوي، أن استرداد أموال سائلة ومنقولة بواسطة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين ومكافحة الفساد، ستكفل تمويل المجهودات لمجابهة جائحة “كورونا”، ودعم مشاريع كثيرة مثل (سلعتي). Advertisements ووصف البدوي، في تغريدة له على (تويتر)، اليوم “السبت”، بحسب صحيفة مصادر الأموال التي استردتها لجنة إزلة التمكين بـ(الضخمة جداً )، وأشار إلى مشاركته أمس “الجمعة”، في اجتماع لجنة إزالة التمكين، ومتابعة مراحل أداءها؛ الذي وصفه بالمتميز والمهم جداً في استرداد أموال سائلة ومنقولة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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