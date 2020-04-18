اطهر الطاهر يشترط مليون دولار للانتقال

التاريخ: 18-أبريل-2020
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دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي بحسب صوت الامة في مفاوضات جاده مع أحد نجوم فريق الهلال السوداني، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأكد مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي في تصريح ل أن النادي تفاوض مع الظهير الأيمن للهلال السوداني، أطهر الطاهر، إلا أن اللاعب وضع شرطا تعجيزيا للموافقة على التوقيع للدراويش.
وأوضح: “الطاهر طلب الحصول على مليون دولار، وهو مقابل مبالغ فيه، وبالتالي يبدو أن الأمور تسير في طريق مسدود، إذا تمسك اللاعب بهذا المبلغ”. جدير بالذكر أن أطهر الطاهر ينتهي تعاقده مع نادي الهلال السوادني بنهاية هذا الموسم، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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