زراعة 1.6 مليون فدان مطري بالجزيرة

شرعت وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرةفي وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح خطة الموسم الزراعي المطري (2020م – 2021م )الرامية لزيادة الإنتاج والنهوض الانتاجية من خلال تطوير النظم الزراعية.

وأعلنت د. توحيدة بابكر مدير وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة في تصريح لـ(سونا) أن الخطة تستهدف في مجال التوسع الأفقي زراعة 1.6 مليون فدان مطريا منها 1.4 مليون فدان ذرة رفيعة و136 ألف فدان سمسم و88 ألف فدان دخن إضافة الى الف فدان زهرة شمس و5 آلاف فدان قوار و10 آلاف فدان خضر .

واشارت توحيدة للتدابير التي وضعتها الوزارة لتوفير 1500 طن تقاوي ذرة و400 تقاوى سمسم و220 طن دخن و5 أطنان تقاوى قوار وخمسة أطنان تقاوى زهرة شمس إضافة لتوفير مليوني جالون جازولين وأشارت المدير العام لوزارة الإنتاج إلى أن خطة الوزارة تستهدف زراعة ألفي فدان ذرة لإنتاج وإكثار طنَّي تقاوي ذرة محسنة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)