عاجل.. الخرطوم تبدأ تطبيق قرار حظر التجوال الشامل

السبت 18 أبريل 2020

كتب محمد أمين

دخل قرار السلطات السودانية، اليوم السبت، بحظر التجوال الشامل في كل مدن العاصمة الخرطوم حيز التنفيذ لمواجهة وباء كورونا، في وقت بلغت جملة الاصابات بالمرض 66 حالة، بينها 10 وفيات، وتجاوزت حالات الاشتباه 400.



ورصد “اخبار الخليج 365” خلال جولة في مدن العاصمة الثلاثة (الخرطوم، بحري، وامدرمان) انتشار كبير لقوات الشرطة والأمن في الجسور والشوارع الرئيسية.

وخلت مدن العاصمة من الحركة تماما، عدا حركة قليلة للمواطنيين امام المخابز لشراء رغيف الخبز، وغاز الطهي الذي توزعه السلطات في الساحات والميادين العامة بالأحياء.

وكانت وزارة الصحة السودانية، أعلنت تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليل أمس الجمعة، وسط مخاوف من تفشي المرض.

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وسجلت الخرطوم ٦١ حالة إصابة، أضافة إلى ٥ حالات من ولايات نهر النيل والنيل الأبيض و الجزيرة بوسط السودان.

واصدرت الحكومة قرارا بالاغلاق الكامل للعاصمة لمدة 21 يوما لتقليل فرص انتشار فايروس كورونا بعد دخول البلاد مرحلة العدوى في المجتمع المحلي.

وتعول الحكومة السودانية على الحظر الشامل في تقليل الاصابات بفايروس كورونا المستجد، لعدم قدرة القطاع الصحي في البلاد لمواجهة انتشار الوباء.

وحددت السلطات 7 ساعات لتحرك المواطنيين داخل المناطق السكنية للتسوق وشراء الاحتياجات المعيشية اليومية.

وكانت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اصدرا قرارات بإيقاف صلاة الجماعة في المساجد طوال فترة الحظر، ولم يجد القرار استجابة كبيرة من المواطنين.

واستثنى قرار الحظر العاملين في القطاعات الخدمية شركات المواد الاستهلاكية والقطاع الصحي، بجانب الصيدليات والمخابز والمحال التجارية بالاحياء.