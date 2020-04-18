بعد فضحها “بن سلمان”.. تهديد بتقطيع الناشطة السعودية علياء الحويطي بمنشار!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: تعرّضت الفارسة والناشطة السعودية علياء الحويطي لهجوم من الذباب السعودي الإلكتروني على خلفية دفاعها عن قضية قبيلة “الحويطات” وقتل قوات “بن سلمان” ابن القبيلة عبدالرحيم الحويطي.

وتلّقت الفارسة “الحويطي” تهديداً من أحد حسابات الذباب السعودي يحمل اسم (منيره بنت عبد العزيز)، بتقطيعها بمنشار، كما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي .

وعلّقت “الحويطي” على التهديد قائلة: ” عظيم! ماذا بعد هل ستحرقون الجثه ام تحللونها بالأسيد!”. المادة السابقة مفاجأة عن الأمراء السعوديين المصابين بـِ” مفاجأة عن الأمراء السعوديين المصابين بـِ” كورونا ”.. المستشفى لم يعد يكفي لاستيعابهم!

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