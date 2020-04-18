وضعت في سجن لأعضاء القاعدة… الإندبندنت تكشف تفاصيل خطيرة حول اعتقال الأميرة بسمة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة ” الإندبندنت” البريطانية، عن أن الأميرة بسمة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود (55 عاماً)، محتجزةٌ هي وابنتها من دون تهمة داخل سجنٍ سيئ السمعة مُخصَّص لمتشددي تنظيم القاعدة.

وكانت الأميرة السعودية المعتقلة، نشرت الخميس، في سلسلة من التغريدات على حسابها المُوثَّق بموقع تويتر، قالت إن حالتها الصحية تتدهور داخل سجنٍ شديد الحراسة بالقرب من الرياض، حيث حذفتها بعد ساعات من نشرها.

وقالت الصحيفة البريطانية إن أحد أصدقاء العائلة أبلغها أن الأميرة محتجزةٌ مع ابنتها سهود التي تبلغ من العمر 28 عاماً، إذ جرى حذف تغريداتها في وقت مبكر من أمس الجمعة.

لكن مصدرين مُقرَّبين من عائلة الأميرة أكدا صحة التغريدات، وأنها محتجزةٌ داخل سجنٍ شديد الحراسة وسط مُجرمين عاديين وعملاء إرهابيين مزعومين.

كما قال صديقٌ وشريكٌ تجاري سابق للأميرة في تصريحٍ للصحيفة البريطانية: “اخترق شخصٌ في السعودية الحساب وحذف التغريدات. ونحاول استرجاع الحساب في أثناء حديثنا الآن”.

أكد المصدران المقربان من العائلة أنها تعاني أمراضاً مختلفة ازدادت سوءاً في أثناء مكوثها بالسجن، حيث جرى الإبلاغ عن حالتين على الأقل من الإصابة بفيروس كورونا.

بينما أفاد أحد المصادر بأنها “تعاني من بعض حالات ما قبل المرض المُتعلقة بالجهاز التنفسي، وهذا هو سبب مخاوفنا”.