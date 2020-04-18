تقرير أممي خطير: فيروس كورونا قد يسقط 300 ألف أفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قدرت اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد داخل القارة، بنحو 300 ألف.
وتأتي التقديرات في الوقت الذي يستمر فيه تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات المتعثرة في القارة التي من المتوقع أن يتباطأ نموها من 3.2% إلى 1.8%، ما قد يدفع نحو 27 مليون شخص إلى الفقر المدقع.
وأشار التقرير الذي قامت وكالة “بلومبرغ” بنشره، إلى أن النظم الصحية لدول أفريقيا، ستتأثر بشكل كبير في ظل الأزمة التي إلى الآن أصابت أكثر من 16 ألف أفريقي وحصدت حياة أكثر من 800 شخص.
وشدد التقرير على ضرورة توفير 100 مليار دولار لتمويل جميع البلدان من أجل مساعدتها على تلبية احتياجات السكان.
وتحدث التقرير عن مواجهة الشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا لخطر الإغلاق التام إذا لم يكن هناك دعم فوري.
وهناك أيضا انخفاض في سعر النفط، الذي يمثل 40 في المائة من صادرات أفريقيا، إلى النصف، كما انهارت الصادرات الأفريقية الرئيسية، مثل المنسوجات والزهور.
السياحة، التي تمثل نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان الأفريقية، توقفت بشكل تام، ما تسبب في تأثر العديد من الاقتصاديات.
وفيما يتعلق بالتخفيف من المخاطر، يوجز التقرير عددا من الجهود المتضافرة للحفاظ على تدفق التجارة، خاصة في المستلزمات الطبية الأساسية والأغذية الأساسية، مع تبني سياسة قوية لمكافحة السعي إلى فرض حظر للتصدير.
وحذرت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة من أن ملايين البشر في القارة الأفريقية يواجهون الجوع بسبب عمليات الإغلاق.
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