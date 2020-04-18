أول دولة في العالم تعلن رسميا خلوها من فيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جزر كوك، الواقعة بالمحيط الهادئ، خلوها من فيروس “كورونا” المستجد، لتكون أول دولة في العالم تقوم بذلك، بعد أن جاءت نتائج جميع الاختبارات التي أجرتها سلبية.

وقال رئيس الوزراء، هنري بونا، في بيان صادر عن مكتبه، إن “جزر كوك خالية من كوفيد-19، مع عدم تسجيل أي حالات لفيروس كورونا سابقا، وأن نتائج جميع الاختبارات سلبية”.

وأجرت السلطات المختصة في جزر كوك نحو 900 اختبار منذ الشهر الماضي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وجزر كوك، جزيرة ذات حكم ذاتي، تابعة لنيوزيلندا، في جنوب المحيط الهادئ، على بعد نحو 3200 كيلومتر من ولنجتون وتضم 15 جزيرة ويبلغ عدد سكانها 17 ألف نسمة.

سبوتنيك