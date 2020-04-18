احتجاجات جماهيرية حاشدة في أمريكا لإنهاء إغلاق الولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شارك آلاف الأمريكيين في احتجاجات جماهيرية بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه على “تحرير” الولايات من عمليات القفل التي يقوم بها الحكام بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبحسب “ديلي ميل” فقد احتشد الأمريكيون في الشوارع ملوحين بالأعلام الأمريكية ومطالبين بإعادة فتح المدن على الرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا في البلاد.

ونزل آلاف السكان إلى شواطئ فلوريدا بعد أن أعطى الحاكم رون ديسانتيس، الضوء الأخضر للبلديات لإعادة فتح الشواطئ والحدائق إذا شعروا أنها آمنة.

وكان الرئيس الأمريكي قد كشف عن خارطة طريق لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا، على الرغم من أن أمريكا هي الدولة الأكثر تضرراً من وباء كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي قد شارك على صفحته في “تويتر”، تغريدات طالب فيها بعض أنصاره إنهاء الحجر الصحي وفتح الولايات.

وبدوره انتقد حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، تصريحات الرئيس الأمريكي حول علمية إنهاء الإغلاق قائلا: “يجب أن يقضي (الرئيس الأمريكي) المزيد من الوقت في العمل ووقتا أقل في الشكوى”.

وقال حاكم واشنطن جاي إنسلي، أمس الجمعة إن تصريحات ترامب حول “تحرير” أجزاء من البلاد من العزل المنزلي تعرض ملايين الأمريكيين لخطر الإصابة بمرض “كوفيد 19”.