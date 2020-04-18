اصدرت اللجنة العليا لمنع انتقال فيروس كورونا بالولاية الشمالية جمله من القرارات اثر ظهور حالة اشتباه بمرض كورونا بالولاية وفي ظل ارتفاع حالات الاصابة بالبلاد ل 66حالة.

واصدرت اللجنة في اجتماعها الطاري اليوم برئاسة والي الولاية الشمالية المكلف رئيس اللجنة اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري وبحسب سونا قرارا قضي بموجبه إغلاق أسواق الولاية إغلاقا كاملا لمدة اسبوعين اعتبارا من اليوم بمحلية دنقلا وبقية اسواق المحليات اعتبارا من يوم غد الاحد مع اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين الاساسية من الخبز والخضار واللحوم بالاحياء الي جانب إغلاق أسواق الذهب بالولاية اعتبارا من يوم غد الاحد ولمدة اسبوعين ومنع دخول المركبات العامة والخاصة للولاية ماعدا الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والبترولية ولمدة اسبوعين.

وكذلك أصدرت اللجنة العليا قرار قضي بمنح العاملين بمؤسسات الدولة العامة والخاصة إجازة مدفوعة الاجر لمدة اسبوعين ماعدا بعض الجهات ذات الصلة بطواري جائحة كورونا ومنع الحركة والتنقل بين المحليات والمدن والقري بالولاية وزيادة ساعات حظر التجوال لتبدأ من الساعة الثانية عشر ظهرا الي الساعة السادسة صباحا.