500 منظمة شبابية ومهنية بالمنصة السودانية لمواجهة كورونا

كشف السيد عمر مانيس وزير رئاسة مجلس الوزراء بحسب سونا عن وجود 500 منظمة شبابية ومهنية تعمل ضمن المنصة السودانية لمواجهة كورونا وقال خلال الإعلان الرسمي عن المنصة السودانية لمواجهة كورونا اليوم بقاعة الصداقة أن المنظمات المنضوية تحت المنظمة تبذل كل جهودها لتصنيع أجهزة التنفيس والمعقمات لمقابلة الإحتياجات الصحية للتصدى للجائحة واكد عزم الدولة للتعاون مع المنصة للانتصار على الجائحة وتجاوز المحنة.

وحيا مانيس ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة ، مبينا أن المنصة نقلت البلاد الى أجواء الاعتصام التى تجسدت فيها قيم الثورة السودانية التى رسمها الشباب والكنداكات والشهداء لتصب فى مصلحة البلاد وأضاف ان الثورة السودانية تعد مؤشراً قوياً باعتبارها تتضمن الرأسمالية الشبابية، مشيرا إلى انخراط جميع مكونات الثورة للعمل سويا لتخطى الصعاب.

من جهته اكد السيد هاشم مطر ممثل القطاع الخاص مبادرتهم في اتحاد اصحاب العمل لدعم المنصة ، مثمنا دور المنظمات المحلية والسودانيين العاملين بالخارج لابتدارهم التبرعات لمواجهة فايروس كورونا .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )