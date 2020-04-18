الجبهة الثورية تبدي موافقة مبدئية على تعيين ولاة الولايات ومشاركتها في آلية الاختيار

قالت الجبهة الثورية السودانية في خطابها للحكومة السودانية الانتقالية عبر وساطة دولة جنوب السودان الذي تحصلت (السوداني) على نسخةٍ منه فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات: إنها من حيث المبدأ، مع تعيين ولاة مدنيين، وتفكيك تمكين المؤتمر الوطني في الولايات، ولكن وفق أسس شفافة، ومعايير واضحة، تقدم الكفاءة والخبرة،والتنوع الإثني، ومشاركة المرأة، واللاحزبية، والقبول الشعبي، على الولاء الحزبي والمحاصصات القائمة على الأنانية التنظيمية الضيقة.

وطالبت الجبهة الثورية بحسب السودانى أن تكون شريكة في وضع أسس ومعايير الإختيار وطرفًا في آلية اختيار الولاة وتشكيل المجلس التشريعي وعبر آلية متفق عليها، مُعتبرةً أن المصفوفة التي بني عليها قرار تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي – الذي أفضى إلى خرق اعلان جوبا لبناء الثقة والتمهيد للتفاوض – كتبت في غياب الجبهة الثورية، رغم أنها شريك أصيل في صناعة الثورة، و في عملية السلام، و عضو مؤسس في قوى الحرية والتغيير.

Advertisements

ودعت الثورية في ردها إلى ضرورة إعادة المصفوفة إلى طاولة الرسم، لتشارك الجبهة في انتاج مصفوفة معدّلة تأخذ في الاعتبار آراء الجبهة الثورية بجانب آراء الشركاء الآخرين، مقترحةً أن تكوين آلية تشمل الجبهة في عضويتها بجانب الأطراف التي أنتجت المصفوفة.

وأعتبرت أنه من الضروري إعطاء الأولوية القصوى للتسريع بالعملية السلمية بإتخاذ الأطراف قرارت شجاعة فيما يتعلق بالقضايا العالقة، والعمل على الانتهاء من الملفات المتبقية لاستكمال السلام في الميقات المضروب.

وهددت الثورية بوقف التفاوض بمنبر جوبا مع الحكومة السودانية الانتقالية إذا أصرت الحكومة على تنفيذ قرارها القاضي بتعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي في المواقيت المضروبة، دون مراعاة لموقف الجبهة الثورية وأولوية السلام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)