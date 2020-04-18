الجزيرة:إغلاق الأسواق الواحدة ظهراً ورقابة مشدده بالمعابر

اكد الإجتماع المشترك للجنة الطوارئ الصحية ولجنة أمن ولاية الجزيرة صباح اليوم برئاسة اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف بتحديد ساعة العمل في أسواق المدن الكبري بالولاية حتي الساعة الواحدة ظهراً وتشديد الرقابة علي المعابر ووجه الوالي بإتخاذ كافة الترتيبات الإحترازية لضمان سلامة المواطنيين وجدد إلتزام حكومة الولاية بإنفاذ موجهات وزارة الصحة الإتحادية وقانون الطوارئ الصحية للحد من إنتشار فايروس كورونا وحرصها على التوسع في أسواق الاحياء ومراقبتها منعاً للتزاحم. أوضح مدير عام وزارة الصحة الدكتور إيهاب عبد الله التوم إن إغلاق الخرطوم سيعمل علي زيادة الإزدحام والضغط على أسواق الولاية في مختلف المجالات. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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