عاجل | بنك السودان المركزى يجمد حسابات قيادات نظام البشير المعزول

السبت 18 أبريل 2020

أعلن بنك السودان المركزى، اليوم السبت، عن قراره تجميد حسابات 42 شخصا من قيادات نظام الرئيس المعزول، عمر البشير، حسبما أفاد حزب المؤتمر السودانى ، بحسب "روسيا اليوم" .



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وكتب الحزب فى تدوينة على "تويتر": "وجه بنك السودان المركزي، وعبر الإدارة العامة للرقابة المصرفية، خطابا لكافة البنوك والمصارف بحظر وتجميد حسابات بنكية لرموز وقيادات النظام، على رأسهم مصطفى عثمان إسماعيل، ومدير عام الشرطة الأسبق، محمد نجيب الطيب، وهند مصطفى عبد الله هاشم، وعبد الباسط حمزة الحسن وآخرين".

وكان بنك السودان المركزى قرر تجميد الحسابات المصرفية للوحدات الحكومية التى تم حلها من قبل المجلس العسكرى الانتقالي، يذكر أن القرار شمل المؤسسات الحكومية والتشريعية والتنفيذية وفى مقدمتها رئاسة الجمهورية والمجلس الوطنى ومجلس الولايات.