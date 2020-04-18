إستمرار أزمة الغاز لكل الشركات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
شكا عدد من المواطنين بامدرمان عن عجزهم في الحصول على الغاز خلال فترة الحظر.
وقال مواطنون التقتهم (السوداني ) اليوم السبت، بالقرب من خدمات التوزيع، إن هنالك عجز كبير في توفير الغاز المواطنين خاصة مع اقتراب رمضان، واشاروا الى ان وزارة النفط اعلنت التوزيع بالميدان لكل محلية بتحديد يوم الخميس من كل اسبوع ولكنهم لم يتحصلوا على أي اسطوانه، منوهين الى أن تكلفة الفحم عالية، مطالبين الجهات المسؤولة بالحل العاجل لازمة الغاز.
وقال مصدر بشعبة الغاز فضل حجب اسمه لـ(السوداني)، إن الوضع في الغاز سيء خاصة مع الحظر واقتراب رمضان، مشيرًا إلى تراجع في الانتاج المحلي .
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