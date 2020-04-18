توقف النشاط التجاري بسوق أم درمان بنسبة(80%) في اليوم الأول للحظر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد رئيس تجار القطاعي بسوق امدرمان احمد النو توقف الحركة التجارية بسوق امدرمان بنسبة 80% ، وقال في حديثه

لـ(السوداني)، إن سوق امدرمان يغذي أسواق ولاية الخرطوم وبتوقفه يتوقف تجار القطاعي وتجار الجملة والمستورد لجهة ان العملية التجارية تكاملية ، ووصف النو قرار الحظر بالمرتجل ولم يراع المصحلة العامة – على حد قوله.

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