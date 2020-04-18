التاريخ: 18-أبريل-2020
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أعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور، بحسب السودانى عن إيقاف صفحة حزب المؤتمر الوطني الرسمية من قبل شهر ونصف من خلال شركة الفيسبوك، نسبة للبلاغات المتواصلة عليها بعد تجاوزها اكثر من 35 الف متابع.
وقال غندور على صفحته الرسمية (الفيس بوك)، إنهم خاطبوا شركة فيسبوك بخطاب رسمي، ووعدت الشركة بإرجاع الصفحة بعد اكمال دورة الإجراءات لديها.
وأضاف: “نحن لن نتوقف في مواصلة رسالة حزبنا”، لذلك تم انشاء صفحةجديدة لتكون الصفحة الرسمية للحزب وعندما يتم استراجع الصفحة السابقة سيتم دمج الصفحتين.
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كانت هذه تفاصيل خبر غندور: نحن لن نتوقف في مواصلة رسالة حزبنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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