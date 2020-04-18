الجيش ينفي خبر تعيين البدري وزيراً للدفاع

التاريخ: 18-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفت قيادة القوات المسلحة ما راج عن تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان البدري وزيراً للدفاع، وذكرت أن ذلك لم يتم.

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