التاريخ: 18-أبريل-2020
0 مشاهدة
شكا عدد من المواطنين بامدرمان عن عجزهم في الحصول على الغاز خلال فترة الحظر.
وقال مواطنون التقتهم صحيفة (السوداني ) اليوم السبت، بالقرب من خدمات التوزيع، إن هنالك عجز كبير في توفير الغاز المواطنين خاصة مع اقتراب رمضان، واشاروا الى ان وزارة النفط اعلنت التوزيع بالميدان لكل محلية بتحديد يوم الخميس من كل اسبوع ولكنهم لم يتحصلوا على أي اسطوانه، منوهين الى أن تكلفة الفحم عالية، مطالبين الجهات المسؤولة بالحل العاجل لازمة الغاز.
وقال مصدر بشعبة الغاز فضل حجب اسمه، إن الوضع في الغاز سيء خاصة مع الحظر واقتراب رمضان، مشيرًا إلى تراجع في الانتاج المحلي .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار أزمة الغاز لكل الشركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.