استمرار أزمة الغاز لكل الشركات

شكا عدد من المواطنين بامدرمان عن عجزهم في الحصول على الغاز خلال فترة الحظر.

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وقال مواطنون التقتهم صحيفة (السوداني ) اليوم السبت، بالقرب من خدمات التوزيع، إن هنالك عجز كبير في توفير الغاز المواطنين خاصة مع اقتراب رمضان، واشاروا الى ان وزارة النفط اعلنت التوزيع بالميدان لكل محلية بتحديد يوم الخميس من كل اسبوع ولكنهم لم يتحصلوا على أي اسطوانه، منوهين الى أن تكلفة الفحم عالية، مطالبين الجهات المسؤولة بالحل العاجل لازمة الغاز.

وقال مصدر بشعبة الغاز فضل حجب اسمه، إن الوضع في الغاز سيء خاصة مع الحظر واقتراب رمضان، مشيرًا إلى تراجع في الانتاج المحلي .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)