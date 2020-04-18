لجنة التفكيك وإزالة التمكين بالقضارف تضع يدها على ملف مياه الولاية وبروز شركة دانفوديو

قال مواطنون بالقضارف، إن قرار تشكيل لجنة التفكيك وإزالة التمكين واسترداد الأموال بولاية القضارف قد تأخر كثيراً في ظل معاناة المواطنين من تمدد عناصر النظام البائد في مفاصل الحكم بالولاية، إلا أنهم أبدوا ارتياحهم لصدور قرار التشكيل واختيار شخصيات ذات معرفة و دراية بمكامن الفساد في القضارف.

وكشف مقرر لجنة ازالة التمكين بالقضارف الأستاذ وجدي خليفة محمد الحسن لصحيفة (السوداني)، عن أن اللجنة برئاسة والي القضارف وعضوية ممثلي القوات النظامية وعدد من منسوبي أحزاب قوي إعلان الحرية والتغيير شرعت في تشكيل اللجان الفنية بالمحليات، مضيفاً أن اللجنة تسلمت عدد من ملفات الفساد بالقضارف أبرزها ملف مياه القضارف والذي كشفت المستندات بروز إسم شركة طيبة التابعة لشركة دانفوديو احدي أزرع منظمة الدعوة الإسلامية المحلولة والتي استلمت أموالا ضخمة لتنفيذ الشبكة الداخلية بالإضافة إلي ملفات خاصة بتوزيع الأراضي السكنية لنافذين ونافذات في النظام البائد.

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وقال وجدي إن اللجنة سترفع توصياتها وتقاريرها للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو بالخرطوم لإصدار قرارتها وإعادة الأموال المنهوبة للشعب.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)