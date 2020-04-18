عاجل.. السودان يستعيد أكبر هيئة للنقل النهري بأفريقيا

السبت 18 أبريل 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدرت لجنة إزالة تمكين النظام السابق في السودان قرارا باستعادة هيئة النقل النهري وإلغاء قرار بيعها الذي تم في بداية السبعينات، وتقديم عدد من الوزراء والقياديين في النظام السابق للمحاكمة بتهمة التلاعب في ممتلكات الدولة.



وتعتبر هيئة النقل النهري هي الأكبر من نوعها في أفريقيا وواحدة من أعرق الهيئات في السودان، وتمتلك أصولا ضخمة في مواقع استراتيجية في الخرطوم وعدد من المدن الأخرى.

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وشملت القرارات استرداد العشرات من الأراضي المميزة، التي استولى عليها بعض عناصر النظام السابق في أماكن مميزة في عدد من مناطق العاصمة السودانية.

كما شملت حل منظمة معارج، التي كانت تحت سيطرة أشقاء وأقارب المخلوع عمر البشير، ومصادرة كافة ممتلكاتها ووضعها تحت سيطرة وزارة المالية.