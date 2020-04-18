هجوم على الوزاره و عراك في الصداره !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

???? استحسن الوسط الرياضي مخرجات المؤتمر الصحفي للكنداكه ولاء البوشي ذلك انه اشتمل على عديد البشريات لاسيما في محور ازالة الفساد .

▪️عيال الكاردينال وحدهم من استهجن المؤتمر وهاجم مخرجاته لاسيما ما اوردته البوشي عن قانون الرياضه الجديد .

▪️حظر تولي اصحاب السوابق اي مواقع في الانديه والاتحادات امر ينبغي ان يجد الثناء والدعم لا التبخيس والهجوم يا اعلام الكاردينال .

▪️استئصال اصحاب السوابق وطردهم من الوسط الرياضي ظل ماده ثابته في كل القوانين السودانيه وليس بدعه (بوشيه) .

▪️ولاء البوشي لم تفعل غير تفعيل ما هو موجود في القوانين السودانيه فضلاً عن اتباع موجهات الفيفا و مبادئ الاولمبيه .

▪️القوانين التي تصحح مسار الرياضه وتنقيه من الشوائب والبثور تجد الدعم والمعاضده من الصحافه الراشده لكن ما تفعله صحافة الافراد غريب وعجيب .

▪️بالمناسبه قانون الرياضه الجديد يشترط الشهاده السودانيه حد ادنى للعمل في الانديه و الاتحادات .

▪️هناك اداري قمه لا يحمل حتى الثانويه (شهادته متوسطه) .

▪️القانون الجديد الذي صاغه عدد من فطاحلة القوانين بقيادة د. كمال الامين اعتمدته وزارة العدل وبعثت به لمجلس الوزراء .

▪️الاستشاريه القانونيه لمجلس الوزراء ستدرس القانون قبل ان تدفع به لمجلس الوزراء .

▪️اجازة الاستشاريه للقانون يعني عملياً اعتماده لان مرحلتي مجلس الوزراء والاجتماع المشترك مع السيادي شكليه اجرائيه .

▪️كل الظرفيات وعديد الشواهد تقول ان انتخابات الهلال القادمه ستكون وفق القانون الجديد .

▪️يا كاردينال ، حقك راااح .

▪️لجنة تطبييع لست اشهر بعدها انتخابات سااااخنه .

???? السبت الماضي اجتمع عدد من اعضاء استشارية الكاردينال لتأسيس تنظيم باسم (الصداره) !!

▪️سرقه في وضح النهار.

▪️الكرادنه اياهم دعوا عدد من ابناء الصداره معتقدين ان الامر يمكن ان يمر مرور الكرام لكنهم فوجئوا بغير ذلك .

▪️ابناء الصداره رفضوا اية محاولة لبيع التنظيم للكاردينال او مجرد استغلال اسم التنظيم ولقنوا جماعة استشاري الكاردينال درساً لن ينسوه .

▪️ اللواء عثمان سر الختم ، ثابت فتح الرحمن، مهندس التوم كات ، هؤلاء من القيادات الاصيله والتاريخيه للصداره لذلك كان زجرهم لعلي ابراهيم و حنفي وبقية الكرادنه طبيعي .

▪️خلاصه الامر ان الجمع هرب بما فيهم الصحفي الموردابي وانفض الاجتماع دون اصدار اي قرار .

▪️على الكاردينال التخلى عن فكرة السطو على اسم الصداره فقد فشلت المحاوله .

▪️شخصياً ادعم مقترح الزميل عائس بالبحث عن اسم جديد .

▪️الصداره ملك للحكيم ورفاقه وكل وثائق التنظيم موجوده بمزرعة الحكيم .

▪️من يدعون انهم اهل التنظيم فليأتوا بمستنداته.

▪️انسب اسم للتنظيم الجديد (عيال الكاردينال)

اسم جميل وموسيقي .

???????? كلام سياسه .

▪️(حشد) و (الحراك الشعبي) وغير ذلك كثير من اسماء الزواحف والفلول .

▪️تخلى الكيزان عن اسماءهم القديمه من شاكلة الاخوان المسلمين ، الجبهه الاسلاميه ، الحركه الاسلاميه .

▪️ادرك الكيزان ان استغلال اسم الدين لم يعد مُنتجاً بعد ان كشفتهم 30 عاماً من النهب والقتل باسم الدين .

▪️عموماً مهما ارتدى الكيزان من الاقنعه

سيبقي وجههم الاقبح الدميم .

▪️ندوسو ، دوس ،