هجوم على الوزاره و عراك في الصداره !!.. بقلم معتصم محمود

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
???? استحسن الوسط الرياضي مخرجات المؤتمر الصحفي للكنداكه ولاء البوشي ذلك انه اشتمل على عديد البشريات لاسيما في محور ازالة الفساد .
▪️عيال الكاردينال وحدهم من استهجن المؤتمر وهاجم مخرجاته لاسيما ما اوردته البوشي عن قانون الرياضه الجديد .
▪️حظر تولي اصحاب السوابق اي مواقع في الانديه والاتحادات امر ينبغي ان يجد الثناء والدعم لا التبخيس والهجوم يا اعلام الكاردينال .
▪️استئصال اصحاب السوابق وطردهم من الوسط الرياضي ظل ماده ثابته في كل القوانين السودانيه وليس بدعه (بوشيه) .
▪️ولاء البوشي لم تفعل غير تفعيل ما هو موجود في القوانين السودانيه فضلاً عن اتباع موجهات الفيفا و مبادئ الاولمبيه .
▪️القوانين التي تصحح مسار الرياضه وتنقيه من الشوائب والبثور تجد الدعم والمعاضده من الصحافه الراشده لكن ما تفعله صحافة الافراد غريب وعجيب .
▪️بالمناسبه قانون الرياضه الجديد يشترط الشهاده السودانيه حد ادنى للعمل في الانديه و الاتحادات .
▪️هناك اداري قمه لا يحمل حتى الثانويه (شهادته متوسطه) .
▪️القانون الجديد الذي صاغه عدد من فطاحلة القوانين بقيادة د. كمال الامين اعتمدته وزارة العدل وبعثت به لمجلس الوزراء .
▪️الاستشاريه القانونيه لمجلس الوزراء ستدرس القانون قبل ان تدفع به لمجلس الوزراء .
▪️اجازة الاستشاريه للقانون يعني عملياً اعتماده لان مرحلتي مجلس الوزراء والاجتماع المشترك مع السيادي شكليه اجرائيه .
▪️كل الظرفيات وعديد الشواهد تقول ان انتخابات الهلال القادمه ستكون وفق القانون الجديد .
▪️يا كاردينال ، حقك راااح .
▪️لجنة تطبييع لست اشهر بعدها انتخابات سااااخنه .
???? السبت الماضي اجتمع عدد من اعضاء استشارية الكاردينال لتأسيس تنظيم باسم (الصداره) !!
▪️سرقه في وضح النهار.
▪️الكرادنه اياهم دعوا عدد من ابناء الصداره معتقدين ان الامر يمكن ان يمر مرور الكرام لكنهم فوجئوا بغير ذلك .
▪️ابناء الصداره رفضوا اية محاولة لبيع التنظيم للكاردينال او مجرد استغلال اسم التنظيم ولقنوا جماعة استشاري الكاردينال درساً لن ينسوه .
▪️ اللواء عثمان سر الختم ، ثابت فتح الرحمن، مهندس التوم كات ، هؤلاء من القيادات الاصيله والتاريخيه للصداره لذلك كان زجرهم لعلي ابراهيم و حنفي وبقية الكرادنه طبيعي .
▪️خلاصه الامر ان الجمع هرب بما فيهم الصحفي الموردابي وانفض الاجتماع دون اصدار اي قرار .
▪️على الكاردينال التخلى عن فكرة السطو على اسم الصداره فقد فشلت المحاوله .
▪️شخصياً ادعم مقترح الزميل عائس بالبحث عن اسم جديد .
▪️الصداره ملك للحكيم ورفاقه وكل وثائق التنظيم موجوده بمزرعة الحكيم .
▪️من يدعون انهم اهل التنظيم فليأتوا بمستنداته.
▪️انسب اسم للتنظيم الجديد (عيال الكاردينال)
اسم جميل وموسيقي .
???????? كلام سياسه .
▪️(حشد) و (الحراك الشعبي) وغير ذلك كثير من اسماء الزواحف والفلول .
▪️تخلى الكيزان عن اسماءهم القديمه من شاكلة الاخوان المسلمين ، الجبهه الاسلاميه ، الحركه الاسلاميه .
▪️ادرك الكيزان ان استغلال اسم الدين لم يعد مُنتجاً بعد ان كشفتهم 30 عاماً من النهب والقتل باسم الدين .
▪️عموماً مهما ارتدى الكيزان من الاقنعه
سيبقي وجههم الاقبح الدميم .
▪️ندوسو ، دوس ،
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على الوزاره و عراك في الصداره !!.. بقلم معتصم محمود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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