فضحتونا !!.. بقلم هاشم الطيب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* المريخ وقع كالمعتاد تحت تهديدات الفيفا بخصوص مستحقات اللاعب التغولي دونو كوكو البالغة 35 ألف دولار وتم منح إدارة المريخ فقط للسداد 45 يوماً !!

* إدارة المريخ أكدت بأن المخالصة مع اللاعب تمت أمام المدير التنفيذى للاتحاد واللاعب لا مديونية له علي المريخ ولكن محامي اللاعب أكد عدم صحة الإستلام !!

* إدارة المريخ كالعادة حملت إدارة الإتحاد المسئولية بعدم توضيح الأمر للفيفا !!

* الهلال وقع في ذات المحظور الأمر الذى قاد بعض المدربين الأجانب من رفع شكوى للإتحاد الدولي مطالبون بحقوقهم من الهلال !!

* أهلي شندى تلاحقه الديون ، الفلاح أتبرا بلا دليل بعد إستقالة الرئيس ونائبه والخلافات دارت حول الكوتش الجنرال !!

* لعبة كرة القدم في بلدى أصبحت نوع من اللعب كما هو حال شليل وين راح !

* فترة التوقف المفروضة عيناً بقرار من كورونا تعتبر فترة لمراجعة الذات وكل الأندية السودانية عليها مراجعة ما يجعلها في مصاف الأندية العالمية !!

* هذه الأيام الصديق العزيز حكم الراية الدولي المتقاعد نائب رئيس لجنة الحكام المركزية للشؤون الفنية عامر عثمان أرسل علي موقعه بالفيس بوك صورة جمعته برئيس الإتحاد الدولي السابق البرازيلي هفلانج أثناء مشاركة عامر في مونديال كرة القدم النسائية في سويسرا !!؟

* ولسان الحال ياصديق لا تفرح كثيراً لو دامت لغيرك لما جاءت إليك تحبو !!

آخر شرطة :

لزم الحبيب المبدع الذى يقدم لنا كل صباح البسمات في هذا الزمن العبوس السرير الأبيض ومن علي البعد نسأل الله الصحة والعافية للكومديان جمال حسن سعيد ونقول ليك كفارة المرض ما بيقتله زول .. قناة أنغام تخت نداء خليك في البيت ظلت تقدم يومياً حفلاً ساهراً كاملاً لواحد من كبار الفنانين ونرفع ليكم النداء قرضوا علي كدا …