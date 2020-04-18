دبابيس.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** افتقد الوسط الرياضي رمزا من رموزه .قدم الكثير وعمل بكل حماس واهتمام للرقي بكرة القدم السودانية واصطدم بعقبات كبيرة .ذلكم هو الخبير حسن المصري الذي لبي نداء ربه صباح أمس بعد صراع مع المرض وترك فراغا عريضا

** تعود معرفتي بفقيدنا حسن المصري الي منتصف الثمانينات وتوثقت أكثر عندما تولي مسئولية تدريب المريخ وقاد الاحمر للعديد من الانتصارات ولكن كانت مباراة الأهلي المصري التي خسرها الاحمر بخماسية نقطة سوداء في مسيرته ..والمصري كان صاحب شخصية قوية وكان شديد الاهتمام بالناشئين وفي العام ٩٤ بدأ في مشروع صغار المريخ وقال سأسلمكم فريق عملاق يهز الأرض في عام الفين ولم يتركوه يعمل لأننا غارقون في التخلف وتوقف المشروع … وبعد المريخ درب الهلال والموردة وايضا المنتخب الوطني وتوقف واكتفي بالعمل بجامعة السودان عميدا لكلية التربية الي ان مرض ورحل عن دنيانا الفانية ونسأله تعالي ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ..انا للله وانا اليه راجعون

** مازال المسلسل السخيف بين الاتحاد العام والمريخ يتواصل عرضه بشأن النظام الأساسي للمريخ واخر الاخبار تصريح مدثر خيري ..لن نعقد جمعية عمومية جديدة والنظام الأساسي مجاز ..وطبعا تصريح مدثر فيه تحدي للاتحاد العام الذي أكد أن الجمعية التي اجازت النظام الأساسي جمعية باطلة غير معترف بها ووجه باعادتها

** الاتحاد العام الآن مشغول بكورونا ونشاطه متوقف وبعد عودة النشاط سيأتي رده عنيفا علي المريخ .

** أكثر من عامين والمريخ بدون رئيس ولا نائب رئيس ولا سكرتير والكلمة فيه عند مدثر خيري وعلي اسد

** هو موسي الكندو تراجع عن الاستقالة ول مازال عند موقفه

** قضية اللاعب المحترف كوكو خطيرة جدا وورقة المخالصة الأصلية بينه ومجلس المريخ ضاعت بسبب الهرجلة وعدم الانضباط في المكتب التنفيذي والمريخ أمامه الان حوالي ثلاث اسابيع لتسديد ٤٠ ألف دولار لكابتن كوكو ما لم يصل الي حل

** والله المريخ أصبح زي دكان اليماني .كل يوم شكوي وكل يوم في الفيفا …يعني أكثر نادي يتداول اسمه في فيفا هو المريخ والسبب مجلس الفشل

** غايتو كورونا دي جات من مصلحة مجلس الفشل المريخي

** التش مفكوك ومحمد الرشيد مفكوك في نهاية الموسم الحالي وكذلك رمضان والسماني …ومجلس خيري واسد أمام أكبر تحدي

** أي واحد من ديل عايز خمسة مليار علي أسوأ الفروض

** في الهلال أيضا مازال الحديث يتواصل حول جمعية النظام الأساسي وقد حدد مجلس إدارة النادي يوم ١٨ / مايو موعدا لقيام الجمعية وهنالك من يقول ان جل مواد النظام الأساسي مفصلة علي مقاس الكاردينال وتعمل للتكريس لحكمه وهذا اظنه اتهام باطل غير صحيح و الكاردينال لن يعتمد علي النظام الأساسي في المعركة الانتخابية انما يعتمد علي تاريخه وإنجازاته وما قدمه في السنوات السابقة وما دفعه من مال للنهوض بالهلال من كل النواحي

** كمال شداد لن يسمح بالغاء الموسم وسينتظر حتي يوليو ليكمل الموسم بعد ذهاب كورونا باذن الله

** من قبل اقترحت إقامة مباراة فاصلة بين المريخ والهلال تحدد نتيجتها بطل الدوري الممتاز في حالة إلغاء الموسم. وسخر البعض مما قلته وانتقده البعض الآخر. وأسأل الذين سخروا هل من الممكن أن يحرز أي فريق بطولة الممتاز خلاف المريخ والهلال

** المفصولين ظلما من وزارة الشباب والرياضة تقدموا باستئناف للمجلس السيادي ويقال ان من بينهم من يعمل فراش ….تصوروا فراش يتم فصله

** وزي فرح البعيد العاد

** آخر دبوس

** المسلمي مدرب المريخ..خبرو شنو ..