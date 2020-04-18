منطق تجريم النفس..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المدمرة يو اس اس كول هي سفينة أمريكية دخلت الخدمة البحرية في عام ١٩٩٦م وتستخدم لمساعدة الطائرات وتزويدها بالوقود. قصة هذه السفينة هي أن الحكومة اليمنية في زمن الرئيس علي عبد الله صالح منعت الطائرات المروحية الأمريكية من الهبوط في مطاراتها وخصوصا مطار عدن وذلك بسبب تخوفها من الولايات المتحدة التي كانت تنوي احتلال هذه المدينة الاستراتيجية والمهمة، وفي عام ٢٠٠٠م رست هذه السفينة في ميناء عدن للتزود بالوقود فأرسل لها تنظيم القاعدة قاربا مفخخا فاصطدم بها مما أدى إلى مقتل ١٩ شخصا؛ منهم ١٧ شخصا من طاقم السفينة و٢ من عناصر القاعدة وإصابة ٣٩ آخرين.

بعد هذه الحادثة قامت الحكومة اليمنية بمحاكمة عدد من منفذي هذا الهجوم فاعدمت بعضهم وحكمت على البعض الآخر بالسجن لمدة تصل إلى أكثر من عشر سنوات، والغريب في هذه الحادثة انه لم يكن من بين هؤلاء سوداني واحد، أي أن هذه العملية لم تنفّذ على أراضٍ سودانية ولم يكن أيّ من مرتكبي العملية سوداني الجنسية ولم تكن الأسلحة المستخدمة في الهجوم سودانية ولم تتبنى الحكومة السودانية هذه العملية!. ومع كل ذلك تأتي الولايات المتحدة وتتهم الحكومة السودانية بالقيام بهذه العملية، وتعجز إلى يومنا هذا عن الاتيان بدليل واحد يؤكد ضلوع الحكومة السودانية فيها.

ولكن مع كل هذه الدلائل القاطعة التي تؤكّد براءتنا منها تأتي حكومة قحت المبجلة -والتي يفترض أنّها تمثّل السودان- لتعترف بارتكابها وتجرّم السودان باصمة بالعشرة أن السودان هو من قام بهذا الهجوم الإرهابي بل وتعلن استعدادها للقيام بأي عمل يرضي الولايات المتحدة مهما كان ثمنه حتى تشطب هذه الأخيرة اسم السودان من قائمة الإرهاب. ولكن، هيهات هيهات أن تفعل أمريكا ذلك وتتخلى عن هذا الكرت السحري الذي تمكنت من فصل جنوبنا الحبيب وان تسخّر النظام البائد لأن يخوض حرب اليمن التي لا ناقة لنا فيها ولا جمل والتي أصبحت الآن مستنقعات تعجز نفس السعودية والإمارات من الخروج منه من هذا الكرت، والآن لاتفتأ حكومة قحت تهرول وراء هذه القضية لتقوم بدفع ملايين الدولارات في صفقة خاسرة لا تجني قحت منها سوى الندم والحسرة وتجريمها البلاد.

ألا يقرأ قيادات قحت الأحداث؛ ناهيك عن التاريخ البعيد؟ كم اتفاقية وصفقة عقدتها أمريكا في مشوارها الاستبدادي والشيطاني؟ كم من هذه الاتفاقيات و الصفقات التزمت بها؟ ألم تعقد صفقات مع كوريا الشمالية هل التزمت امريكا بهذه الاتفاقيات و الصفقات؟ ألم تنكث أمريكا في الاتفاق النووي مع إيران ناقضة عهدها الذي وقعته أمام مرأى ومسمع العالم بأجمعه ومباركة من الأمم المتحدة وضمانها؟ ألم تحاصر أمريكا الدول الضعيفة وتنهب ثرواتها بهكذا أحاجي وألاعيب دنيئة؟ إلى متى التعويل على هذه الدولة الظالمة والغاصبة لثروات الشعوب. ألم يأن الوقت للحكومة الانتقالية أن تتصالح مع محيطها الإقليمي وتكف عن الهرولة خلف أمريكا وإسرائيل وآل سعود وآل زايد.

وبدل ان تقوم حكومتنا غير الحكيمة بصرف هذه الملايين على مواطنيها الذين عانوا الأمرين في زمنها والذين امتدت صفوفهم في كل مكان ولكل سلعة ضرورية؛ صفوف للوقود والغاز والخبز و…. تذهب قحت لتعويض أسر ضحايا المدمرة كول التي لا علاقة للسودان بها بل أن النظام البائد بريء منها براءة الذئب من دم يوسف عليه السلام.

على حكومة قحت ان تكف عن الانبطاح الأعمى، وأن “تكرب قاشها” وتعمل لصالح الوطن بدل الاتكال على هذه الدول وأن تحدّ آمالها واعتمادها على ما هو واقع داخل حدود البلاد وتعتمدت على ثرواتها الداخلية وعلى مواطنيها وتتوكل على الله وتطلب منه العون بدل محاربتها للاسلام ومحاولاتها اليائسة لهدم القيم الإسلامية ونشر الشذوذ والفساد الاخلاقي في المجتمع.

نسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان أنه سميع مجيب.