الخليج 365 :
أعلن تجمع المصرفيين السودانيين، عن وفاة 2 من أعضائه بفيروس كورونا، مع وجود أكثر من 4 موظفين في العزل الصحي.
وأبدي التجمع رفضه لمنشور بنك السودان، الخاص باستمرار عمل المصارف، مرجعًا ذلك لتخوفه من زيادة عدد الإصابات وسط المصرفيين.
وأضاف التجمع، في بيان، تحصلت “السوداني” على نسخة منه: “المصرفيين هم الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس، نسبة للتداول النقدي وكثافة العملاء على كافة المصارف”.
وتابع: “رغم التحوطات والإرشادات الطبية الدقيقة المتبعة، إلا أنه ظهرت العديد من الحالات المصابة والمشتبهة في العاصمة و الاقاليم”.
وأعلن التجمع عن مقاومته قرار استمرار العمل في البنود، من أجل سلامة العاملين في القطاع المصرفي.
غير أنه عاد وأشار إلى “من منطلق إدراكنا بدور القطاع المصرفي في صميم معاش الناس، ومسئوليتنا الوطنية تجاه المجتمع، فإننا لا نمانع ان تكون القوة التشغيلية للقطاع المصرفي محصورة في العمليات البنكية التى تساهم في استمرارية تقديم الخدمات المصرفية”.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب…تجمع المصرفيين يرفض استمرار العمل في البنوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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