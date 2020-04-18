إرتفاع أسعار السلع وضعف في القوة الشرائية

الخليج 365 :

كشف تجار جملة بسوقي ام درمان وليبيا اليوم السبت، عن ارتفاع في اسعار السلع الاستهلاكية بنسبة (10-12%) في اليوم الأول لتطبيق الحظر الشامل بولاية الخرطوم مع ضعف كبير في القوة الشرائية.

وقال تاجر السلع يس الحاج لـ(السوداني)، إن هناك احجام عن التسوق وتوقع يظهر أثر الحظر بعد مرور اسبوع لأن المواطن سيحتاج للتسوق مرة آخرى بعد انتهاء عدد من السلع. وإعتبر الفترة التي تم منحها للمواطن للتسوق خلال الحظر غير كافية.

من جهته قال رئيس تجار الجملة السابق بسوق امدرمان فتح الله حبيب الله لـ(السوداني)، إن هناك ارتفاع طرأ علي اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق بنسبة 10%-12%.

وتوقع المزيد من زيادة الاسعار بالاسواق، مشيرًا إلى أن جوال السكر عبوة (50) كيلو قفز الى (4 ) آلاف جنيه بدلاً عن (3.5) ألف جنيه، أما الزيت عبوة (36) رطل قفزت إلى (4 ) آلاف جنيه مقارنة (2.8) ألف جنيه.