التاريخ: 18-أبريل-2020
0 مشاهدة
كشفت الحالة ١٩ المصابة بفايروس كورونا ومديرة ادارة الوبائيات بمحلية دنقلا نجلاء ميرغني حسن عن وضع كارثي وخطير بمركز العزل بجبرة وتخوفت من أن يتحول مركز العزل من مكان للعلاج إلى مكان لانتشار العدوى نسبة لأن المركز ليست به غرف منفصلة عن بعضها لعزل المرضى عن بعضهم البعض.
وقالت نجلاء بحسب موقع صحيفة الجريدة الالكتروني: إن العزل عبارة عن عنابر كبيره تضم عدد من المشتبهين والمحتملين والمصابين لايتم فصلهم عن بعضهم البعض حسب تفاوت حالاتهم الصحية.
وذكرت الحمامات مشتركة وأرجعت اصابة مدير مركز العزل بالفايروس لجهة أن البيئة غير صحية ونوهت الى أن المركز يومياً يخضع فيه عامل للفحص للاشتباه.
وأوضحت أن العاملين بالمركز لا يلتزمون بإجراءات السلامة والوقاية. وأردفت مركز العزل يعاني من شح المطهرات والمعقمات واللبس الواقي فضلاً عن أن النظافة لا تتم بصورة يومية وأشتكت من أن الفريق العامل يعمل بأضعف الإمكانيات وناشدت الجهات المسؤولة لتقديم العون والمساعدات الفورية لمركز العزل.
وحول ملابسات اصابتها بكورونا قالت نجلاء : كنت ملتزمة بكل اجراءات الوقاية والسلامة من تطهير وتعقيم وكمامة إلا أنني تعرضت للإصابة نسبة لعدم التزامي بالبقاء بالمنزل لأني خرجت وخالطت شخص قادم من الصين نقل لي العدوى.
الخرطوم: |(أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر مصابة بكورونا تكشف عن وضع كارثي بمركز العزل بجبرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.