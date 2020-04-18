احتفاء بمبادرات لجان المقاومة لمساعدة الأسر المتعففة

قوبلت المبادرات التي أطلقتها لجان المقاومة بالخرطوم لتخفيف الضغط على الأسر الفقيرة التي تعتمد على دخولها على رزق اليوم باليوم ، قوبلت بإحتفاء كبير في مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ، وأعادت مبادرة لجان مقاومة الدروشاب مبادرة (عندك خت ماعندك شيل) أعادت للأذهان التكافل الاجتماعي الذي مارسه الثوار داخل الاعتصام باعتباره أحد المورثات السودانية الأصيلة. وشرعت لجان الدروشاب في اعداد مواد غذائية لتوزيعها على الأسر المتعففة لمساندتها على مواجهة الحظر الشامل الذي أقرته السلطات الصحية للحد من انتشار وباء كورونا بالبلاد.
ووجدت المبادرة الثانية التي أطلقتها لجنة مقاومة تعويضات بيت المال جنوب (صدقات رمضانية لارواح شهداء الثورة) بحسب موقع صحيفة الجريدة الالكتروني، وجدت صدى واسعاً وترحيباً حاراً، وحملت الصدقات أسماء الشهداء. وأكدت هذه المبادرة صدق ايمان الثوار بالعبارة التي مافتئوا يرددونها في المواكب التي تطالب بالقصاص للشهداء (شهدانا ماماتوا عايشين مع الثوار).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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