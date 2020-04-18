عاجل.. قرار هام من "حمدوك" بشأن مواجهة كورونا

يدشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الإعلان الرسمي عن المنصة السودانية لمواجهة الكورونا اليوم بقاعة الصداقة وذلك بحضور أعضاء مجلس السيادة.



تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن المنصة يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة للمساهمة في الحد من انتشار جائحة كورونا بالبلاد.

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