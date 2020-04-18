الفاتح النقر يرشح مدافع الأهلي للهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ﺍﻟﻜﻮﺗﺶ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺍﻟﻨﻘﺮ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻬﻼﻝ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻋﺠﺎﺑﻪ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﻨﺠﻢ ﺧﻂ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺩﻱ ﺍﻻﻫﻠﻲ ﺷﻨﺪﻱ ﻭﻣﻨﺘﺨﺒﻨﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻌﺠﻲ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺍﻣﺠﺪ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺮﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﺑﺪﻱ ﺭﻏﺒﻪ ﺍﻛﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﺿﻤﻪ ﻟﻠﻬﻼﻝ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻭﺭﻓﺾ ﺍﻟﻔﺎﺗﺢ ﺍﻟﻨﻘﺮ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﻝ ﻟﻜﺸﻮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻬﻼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﺍﻻ ﺍﻧﻪ ﺍﻛﺪ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﻘﺮﺏ ﻣﻨﻪ ﺟﺪﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﺍﻣﺮ ” ﺳﺮﺍﺭﻳﺔ” ﺑﻴﺪ ﺍﻧﻪ ﺍﻇﻬﺮ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﺑنجم الاكسبريس ادم الدالي ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺮﻭﺍﻕ ﺍﻻﻳﻤﻦ ﺑﺎﻟﻔﻠّﺎﺡ ﻋﻄﺒﺮﺓ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄﺣﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﺨﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺴﻮﺩﺍﻥ. المادة السابقة إزالة التمكين تسترد اصول هيئة النقل النهري المقالة القادمة وزير التربية يعلن اجازة الهيكل الراتبي الجديد

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