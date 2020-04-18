أطهر الطاهر يطلب مليون دولار للتوقيع في الاسماعيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
دخل مسؤولو النادي الإسماعيلي في مفاوضات جاده مع أحد نجوم فريق الهلال السوداني، أملا في ضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وأكد مصدر مسؤول داخل الإسماعيلي في تصريح ل أن النادي تفاوض مع الظهير الأيمن للهلال السوداني، أطهر الطاهر، إلا أن اللاعب وضع شرطا تعجيزيا للموافقة على التوقيع للدراويش.
وأوضح: “الطاهر طلب الحصول على مليون دولار، وهو مقابل مبالغ فيه، وبالتالي يبدو أن الأمور تسير في طريق مسدود، إذا تمسك اللاعب بهذا المبلغ”.
جدير بالذكر أن أطهر الطاهر ينتهي تعاقده مع نادي الهلال السوادني بنهاية هذا الموسم، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.
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