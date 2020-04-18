اكتظاظ سجون البحرين يهدد السلامة العامة.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

منذ ان اجتاح وباء كورونا العالم والجميع يعملون لتفادى انتشاره فى مجتمعاتهم ، وقد عمدت العديد من بلدان العالم الى التقليل بقدر المستطاع من اجتماع الناس فى مكان واحد حتى يتم تفادى مخاطر المرض وسرعة انتشاره ، ومن هذه التجمعات التى اتجهت الحكومات الى تفكيكها وعملت على الغائها ما امكن السجون التى تشهد عادة اكتظاظا فى النزلاء ، وقد قامت عدد من البلدان باطلاق سراح الكثير من محبوسى الحق العام والجنح والسجناء الذين لايشكلون خطرا على المجتمع .

من جهتها ناشدت منظمة الصحة العالمية العديد من الدول باطلاق سراح السجناء وذلك فى اطار الجهود الرامية الى تقليل الاصابة بالمرض وسرعة انتشاره ، ومن الدول التى تمت مناشدتها لاطلاق سراح السجناء فيها مملكة البحرين التى لم يجد الناس بدا من اعلاء الصوت طلبا من حكومتها ان تسرع فى اطلاق سراح السجناء الذين ضاقت بهم السجون فى ارجاء البلد والحال أنهم – فى غالبهم – سجناء رأى وليسوا موقوفين على ذمة جرائم خطرة أو عدوان ، وقد توجهت الكثير من المنظمات الحقوقية بنداءات الى المنامة لتخلى سبيل الموقوفين وعضدت الطلب منظمة الصحة العالمية التى لم تتأخر فى الطلب من البحرين ان تراعى مخاطر انتشار المرض ، لكن المنامة لم تلق بالا لهذه الطلبات وتجاهلت بشكل كامل الاصوات المحذرة من خطورة الوباء وامكانية انتشاره بين السجناء – لاسمح الله – مما دفع النشطاء الى تدشين حملة كبرى للضغط على سلطات ال خليفة حتى تستجيب لهذا الظرف الانسانى الواضح.

وحتى نطلع على الواقع المزرى للسجون فى البحرين يجدر بنا معرفة بعض الحقائق عن هذا الملف .

… سجون البحرين اكتظت بالنزلاء حتى تجاوزت طاقتها الاستيعابية بشهادة المنظمات المختصة.

… من بين المسجونين فى البحرين 4000 سجين رأى ، واذا قارنا النسبة مع عدد السكان نجدها عالية جدا.

…. تعانى السجون من ترد مريع فى مستوى العناية الصحية اذ فشلت ادارة السجن فى تطويق واحتواء مرض الجرب الذى اصاب مايزيد عن 200 سجين لم تستطع السلطات فعل شيئ لهم فكيف ان كان الوباء العالمى هذا قد حل بهم لاسمح الله.

…. سجل الناشطون 352 انتهاك حرمان من العلاج في العام الماضي ضد سجناء الرأي، وهذا يجعل الخوف كبيرا جدا من تعامل

السلطات مع الأمن الصحي للسجون.

… هذه بعض اخطار تتهدد حياة السجناء فى البحرين ، وتشكل خطرا على السلامة العامة ، ونسال الله تعالى ان يلطف بهذا الشعب المظلوم ويكتب له النصر على جلاديه.