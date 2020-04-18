والي ولاية الخرطوم المكلف: إغلاق تام للكباري داخل الخرطوم ومنع السفر...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الدكتور يوسف آدم الضي والي ولاية الخرطوم المكلف وزير الحكم الاتحادي عن إغلاق كامل للكباري داخل ولاية الخرطوم إعتبارا من يوم غد السبت تنفيزاً لقرار الحظر الكامل.

وأكد الضي اكتمال كل الترتيبات لبداية الحظر الكامل اعتبارا من الغد، منوهاً إلى أن لجنة أمن الولاية أطمانت على جميع الترتيبات الخاصة بنشر القوات من أجل السيطرة على الحركة تنفيزاً للتوجيهات التي أصدرتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

وشدد والي الخرطوم المكلف على منع السفر من وإلى العاصمة الخرطوم بما فيها السيارات الخاصة، مشيراً إلى المنع الكامل لعبور الكباري داخل الولاية مسثنياً الحالات التي سمح بها القانون وضبط التصاريح بحيث تمنح للجهات وليس للأفراد.

وأعرب الضي عن شكره لوالي ولاية الخرطوم السابق الفريق أحمد عابدون على توليه إدارة شؤون الولاية في فترة وصفها بالحرجة.

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